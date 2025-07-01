Almanya ile İran arasında casus gerilimi! Danimarka'da yakalandı! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, fganistan kökenli 53 yaşındaki Danimarka vatandaşı Ali S'nin bu yılın başında İran istihbaratı tarafından Berlin'deki Yahudi merkezleri ile belirli Yahudi kişiler hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği iddia edildi.

SALDIRI İDDİASI

Ali S'nin geçen ay Berlin'deki üç merkezi gözetlediği, amacının ise Yahudi hedeflerine saldırı düzenlemek başta olmak üzere Almanya'da çeşitli istihbarat operasyonları olduğu kaydedildi.

26 Haziran'da gözaltına alınan Ali S'nin Danimarka'dan Almanya'ya iade edilmesinin ardından hakim önüne çıkarılacağı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilerek, "Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermiyoruz. Danimarka’daki bir kişiye yönelik İran adına casusluk yaptığı şüphe eksiksiz bir şekilde aydınlatılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İRAN'DAN YALANLAMA

İran’ın Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Alman basınında çıkan "İran’ın Berlin’deki Yahudi mekanlarına saldırı planladığı" yönündeki iddialar yalanlanarak, bu suçlamaların "asılsız" ve "temelsiz" olduğu vurgulandı.



İran’dan casusluk suçlamalarına yalanlama geldi. İran’ın Berlin Büyükelçiliği, Alman basınında çıkan "İran’ın Berlin’deki Yahudi mekanlarına yönelik saldırı planladığı" şeklindeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür asılsız ve temelsiz iddialar, Siyonist rejimin aralarında kadınlar, çocuklar ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık bin İran vatandaşının şehit olmasına neden olan son saldırıları sonrası, kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye yönelik kasıtlı bir kampanyanın parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Daha önce Alman yetkililere de açıkça iletildiği üzere, bazı üçüncü taraflar gerçek dışı bilgiler ve spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Alman kamuoyunun bu tür şüpheli yönlendirme çabalarına karşı dikkatli olması gerekmektedir" denildi. (AA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır