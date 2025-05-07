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Almanya iltica talebinde bulunanları kara sınırlarından geri çevirecek

Almanya'nın, kara sınırlarına gelerek iltica talebinde bulunanları geri çevireceği bildirildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzensiz göçmenlerin ve iltica başvurusu yapanların sayısını azaltmaya yönelik kararlar alınacağını da duyurdu.

Almanya iltica talebinde bulunanları kara sınırlarından geri çevirecek

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında ülkede düzensiz göçmenlerin sayısının çok yüksek olduğunu, bu sayının azaltılması gerektiğini söyledi.

Dobrindt, bu nedenle düzensiz göçmenlerin ve iltica başvurusu yapanların sayısını azaltmaya yönelik kararlar alınacağını belirterek, bunun komşu ülkelere bir yük getirecek şekilde yapılmayacağını savundu.

2015 yılında Federal Polis Teşkilatı Başkanı'na iltica talebinde bulunanların kara sınırlardan geri çevrilmesi yönünde sözlü talimat verildiğini hatırlatan Dobrindt, "Bugün, 13 Eylül 2015 tarihli bu talimatı yazılı olarak kaldıracağım ve polisin de bu tür geri çevirmeleri yapabilmesini sağlayacağım." ifadesini kullandı.

KONTROLLER DAHA DA YOĞUNLAŞACAK

Dobrindt, bunun yerel yönetimlere ve (sosyal) sistemlere gelen yükün önlenmesi için gerekli bir tedbir olduğunu ileri sürdü.

Ülke sınırlarının kapatılmayacağını ancak sınırlarda kontrollerin daha da yoğunlaştırılacağını belirten Dobrindt, bu kontrollerden dolayı geri çevrilenlerin sayısını artacağını savundu.

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Dorbindt, bunu yapmak için de sınırlarda polis sayısını adım adım yükseltileceğini anlattı.

Çocuklar, hamileler ve diğer özel koruma gerektiren gruplara dahil olan kişilerin sınırlardan geri çevrilmeyeceğini kaydeden Dobrindt, bu kararla "yarın herkesin toplu olarak geri çevrilmesinin söz konusu olmadığını ancak adım adım bunu sağlayacaklarını" dile getirdi.

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Dobrindt, "insanlık ve düzen" prensibiyle hareket edileceğini ancak "düzen unsurunun" geçmişe göre daha fazla ağırlık ve güç kazandığını belirtti.

Dünyaya ve Avrupa'ya Almanya'daki siyasetin değiştiği yönünde sinyal vermek istediklerini vurgulayan Dobrindt, bu konuda alacakları kararlar hakkında komşu ülkeleri de bilgilendireceklerini kaydetti.

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında tüm kara sınırlarında 16 Eylül 2024'ten bu yana geçici kontroller yapıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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