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Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı... Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araç kalabalığın içerisine daldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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3'Ü AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.

(AA)

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Almanya kaza
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