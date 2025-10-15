Almanya, Polonya'da Eurofighter uçaklarını konuşlandıracak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesinin ittifakın Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi) operasyonuna destek vereceğini bildirdi.

Pistorius, “Şu anda birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya’nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter’la Polonya’nın Malbork kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır