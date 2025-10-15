HABER

Almanya, Polonya'da Eurofighter uçaklarını konuşlandıracak

Almanya, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya’nın Malbork hava üssüne Eurofighter savaş uçaklarını konuşlandıracak. Konuşlandırılacak Eurofighter jetlerinin Aralık 2025’ten Mart 2026’ya kadar Polonya’da görev yapacağı kaydedildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesinin ittifakın Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi) operasyonuna destek vereceğini bildirdi.

Pistorius, "Şu anda birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya'nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter'la Polonya'nın Malbork kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

