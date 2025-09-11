HABER

Almanya, Polonya hava sahasını koruyan filonun görevini yıl sonuna kadar uzattı

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine sert tepki gösteren Almanya, Polonya hava sahasının korunmasında görevli uçak filosunun görevini yıl sonuna kadar uzattı, acil durumda havalanacak olan Eurofighter uçak sayısını da 4'e yükseltti.

Almanya, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından harekete geçti. Almanya, Polonya hava sahasının korunmasında görev yapan uçak filosunun görev süresini uzattı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "NATO hava sahasının ihlal edilmesinin ardından Alman hükümeti, Almanya'nın Polonya hava sahasının korunması (Polonya Hava Polisi) görevinin genişletilmesine karar verdi. Bu yeni önlemler müttefikler ve NATO ile yakın koordinasyon içinde yürütülecektir" denildi.

EUROFİGHTER UÇAK SAYISININ DA 2'DEN 4'E ÇIKARILDI

Açıklamada, Polonya hava sahasının korunması için Almanya'nın Rostock/Laage Üssünde acil müdahale filosunun 30 Eylül 2025'te sona erecek görev süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, acil görev gücü kapsamında konuşlandırılan Eurofighter uçak sayısının da 2'den 4'e çıkarıldığı belirtildi.

Mayıs 2021'de Almanya ve Polonya Savunma Bakanlıkları iki ülkenin hava kuvvetlerine, komşu hava sahasında ihtiyaç olması durumunda iki tarafa da müdahale etme yetkisi veren bir anlaşma imzalamıştı.

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
