Almanya tarihinde bir ilk! İç istihbarat bir Türk'e emanet

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı. Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişi güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına atandı.

Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı.

ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK!

Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

ULUSLARARASI TERÖRİZM KONUSUNDA UZMAN BİR İSİM

Selen, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında iken Almanya'ya geldi. Köln Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019 tarihinden bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim.

