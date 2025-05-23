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Almanya, Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük tarifesi önerisini eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik önerisini eleştirdi.

Almanya, Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük tarifesi önerisini eleştirdi

Bakan Wadephul, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Wadephul, Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik önerisine ilişkin "Bu tür tarifelerin kimseye faydası olmayacağına, aksine her iki pazarda da ekonomik kalkınmanın zarar görmesine yol açacağına inanıyorum." dedi.

Alman bakan bu nedenle müzakerelere odaklanmaya ve Avrupa Komisyonu'nu kıtayı ve kıta pazarını savunması, aynı zamanda Amerika'daki ikna gücünü kullanması konusunda desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

HİNDİSTAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Hindistan'ın dünyanın stratejik açıdan önemli bir bölgesinde güvenlik gücü olarak çok özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Wadephul, Hint-Pasifik'teki barış ve istikrarın, Avrupa-Atlantik bölgesindeki barış ve istikrarla yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasından yaşanan gerilime de değinen Wadephul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda önemli olan, bu ateşkesin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve her iki tarafın hayati çıkarları dikkate alınarak, çatışmaya ikili çözümler bulmak için diyaloğun sürdürülmesidir."

Almanya'nın terörle mücadeleyi her zaman destekleyeceğini vurgulayan Wadephul, "Bizim pozisyonumuz budur. Terörizmin dünyanın hiçbir yerinde yeri olmamalıdır ve bu nedenle terörizme karşı kendilerini savunmak zorunda olan herkesi her zaman destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHLARLA ŞANTAJA İZİN VERİLMEYECEK"

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Hindistan'ın terörizme karşı sıfır tolerans politikası olduğuna işaret ederek, Almanya'nın her ülkenin terörizme karşı kendini savunma hakkı olduğu yönündeki anlayışını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Jaishankar, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silahlarla şantaj yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, Pakistan ile sadece ikili ilişkiler yürüteceğini aktardı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Almanya abd
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