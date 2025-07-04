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Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemleri satın almayı planlıyor

Almanya hükümeti, Ukrayna'ya göndermek üzere Patriot hava savunma sistemleri satın almak için ABD ile görüşmelerde bulunuyor.

Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemleri satın almayı planlıyor

ABD'nin Ukrayna'ya bazı silahların sevkiyatını durdurması üzerine Almanya devreye girdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine yardımcı olmak için Patriot hava savunma sistemleri satın almak üzere ABD ile görüşmelerde bulunduklarını ifade etti. Sözcü Kornelius, "Bu Patriot açığını kapatmanın çeşitli yolları var" dedi. Değerlendirilen seçeneklerden birinin Patriot füze bataryalarının ABD'den satın alınarak Ukrayna'ya gönderilmesi olduğunu belirten Kornelius, "Bu konuda yoğun görüşmelerin yapıldığını teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.

Almanya, Ukrayna için ABD den Patriot sistemleri satın almayı planlıyor 1

ALMANYA, ABD'DEN SONRA EN ÇOK YARDIM SAĞLAYAN İKİNCİ ÜLKE

Ukrayna'ya ABD'den sonra en çok askeri yardımda bulunan ikinci ülke konumundaki Almanya, Donald Trump yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin sorgulanmasının ardından Kiev'e destek sağlama konusunda daha fazla liderlik rolü üstlenmeye çalışıyor. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya, önümüzdeki yıllara yönelik fonlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya toplam 38 milyar euro (43 milyar dolar) değerinde askeri yardım ayırdı.

Almanya, Ukrayna için ABD den Patriot sistemleri satın almayı planlıyor 2

ABD'nin Ukrayna'ya 30 Patriot hava savunma füzesi de dahil olmak üzere bazı kritik öneme sahip silahların sevkiyatını, ABD ordusunun stoklarının azalması nedeniyle durdurduğu belirtilmişti. Ukrayna, bu durumun savunma kabiliyetini zayıflatacağı uyarısında bulunmuştu.

(İHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Almanya Ukrayna abd patriot
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