HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya: "Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazırız"

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazırdır. Askeri destek konusunda ise zamanı geldiğinde karar verecektir" dedi.

Almanya: "Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazırız"

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkanlık ettiği Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Hükümet Sözcüsü Kornelius, toplantıda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ukrayna konusunda Avrupalıların kendi gündemlerini ve yol haritasını belirlemesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

Almanya: "Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazırız" 1

RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM BASKISININ ARTIRILMASI

Kornelius, Başbakan Merz’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin katılacağı bir zirve için çalışmaya devam edilmesi ve ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdiği aksi takdirde diplomatik çözüm şansını artırmak için Rusya’ya yönelik yaptırım baskısının artırılmasına dikkat çektiğini belirtti.

Kornelius, "Avrupalılar, müzakere edilmiş bir çözümün ardından Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine belirleyici bir katkı sağlamaya hazırdır. Almanya da katkıda bulunacaktır. Bunun odak noktası, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi olmalıdır. Alman hükümeti bunu genişletmeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Almanya: "Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazırız" 2

"ASKERİ DESTEK KONUSUNDA ZAMANI GELDİĞİNDE KARAR VERİLECEK"

Kornelius, "Almanya, çerçeve koşulları netleştikten sonra, askeri destek konusunda zamanı geldiğinde karar verecektir" ifadelerini kullanarak, bu kararda ABD’nin vereceği desteğin niteliği ve kapsamı ile Almanya meclisinin onayının önemli olacağını sözlerine ekledi.

Almanya'nın koalisyon ortaklarıyla birlikte Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Sözcü, "ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Avrupalı ortaklar, Trump'a çalışmalarının durumu hakkında bilgi verdiler. ABD'nin Ukrayna'yı destekleme, güvenlik garantileri oluşturma ve verimli bir diplomatik süreç oluşturma yönündeki ortak çabalara önemli katkılarda bulunmaya devam edeceği umudunu dile getirdiler" dedi.

(İHA)

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halep Havaalanı yakınlarına dron saldırısı: 1 ölüHalep Havaalanı yakınlarına dron saldırısı: 1 ölü
Tek hayali pilot olmaktı! Uçak kazasında hayatını kaybeden Berfu'ya acı vedaTek hayali pilot olmaktı! Uçak kazasında hayatını kaybeden Berfu'ya acı veda
Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.