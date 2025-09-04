Almanya: "Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine katkı sağlamaya hazırız"

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başkanlık ettiği Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Hükümet Sözcüsü Kornelius, toplantıda Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ukrayna konusunda Avrupalıların kendi gündemlerini ve yol haritasını belirlemesi gerektiğini söylediğini bildirdi.

RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIM BASKISININ ARTIRILMASI

Kornelius, Başbakan Merz’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin katılacağı bir zirve için çalışmaya devam edilmesi ve ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdiği aksi takdirde diplomatik çözüm şansını artırmak için Rusya’ya yönelik yaptırım baskısının artırılmasına dikkat çektiğini belirtti.

Kornelius, "Avrupalılar, müzakere edilmiş bir çözümün ardından Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine belirleyici bir katkı sağlamaya hazırdır. Almanya da katkıda bulunacaktır. Bunun odak noktası, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi olmalıdır. Alman hükümeti bunu genişletmeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.

"ASKERİ DESTEK KONUSUNDA ZAMANI GELDİĞİNDE KARAR VERİLECEK"

Kornelius, "Almanya, çerçeve koşulları netleştikten sonra, askeri destek konusunda zamanı geldiğinde karar verecektir" ifadelerini kullanarak, bu kararda ABD’nin vereceği desteğin niteliği ve kapsamı ile Almanya meclisinin onayının önemli olacağını sözlerine ekledi.

Almanya'nın koalisyon ortaklarıyla birlikte Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Sözcü, "ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Avrupalı ortaklar, Trump'a çalışmalarının durumu hakkında bilgi verdiler. ABD'nin Ukrayna'yı destekleme, güvenlik garantileri oluşturma ve verimli bir diplomatik süreç oluşturma yönündeki ortak çabalara önemli katkılarda bulunmaya devam edeceği umudunu dile getirdiler" dedi.

