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Almanya ve Slovenya, İsrail'e Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi çağrısında bulundu

Almanya ve Slovenya, İsrail'i Gazze'deki kitlesel açlık ve artan sivil ölümleri nedeniyle yaşanan dramatik insani durumu iyileştirmeye çağırdı.

Almanya ve Slovenya, İsrail'e Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Sloven mevkidaşı Tanja Fajon ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Filistinliler, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona ermesinden sonra doğal bir şekilde yaşayabilmelidir." dedi.

Wadephul şu anki çabalarının, gerçekten bir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul
Almanya ve Slovenya, İsrail e Gazze deki insani durumu iyileştirmesi çağrısında bulundu 1Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da Orta Doğu'da barışın tek garantisinin Filistin sorununun çözülmesi olduğunu söyledi. Fajon, Filistin ile İsrail arasında iki devletli bir çözümü iki halk için barışın tek garantisi olarak gördüklerini vurguladı. Gazze'ye insani yardım önemini vurgulayan Fajon, "Gazze'de acil bir ateşkes önemlidir." dedi.

AB DÜZEYİNDE İSRAİL'E KARŞI TİCARİ YAPTIRIMLAR VE SİLAH AMBARGOSU

Brüksel'de Gazze hakkında yapılan görüşmeler kolay olmadığını aktaran Fajon, "Avrupa Birliği'nin herhangi bir önlem almamış olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Haziran sonunda, raporlara göre İsrail'in insan hakları anlaşmasının ikinci maddesini ihlal ettiğini hepimiz tespit ettik." dedi.

Almanya ve Slovenya, İsrail e Gazze deki insani durumu iyileştirmesi çağrısında bulundu 2Tanja Fajon

AB düzeyinde İsrail'e karşı ticari yaptırımlar, silah ambargosu, işgal altındaki bölgelerden mal ithalatı veya yerleşimcilere yönelik yaptırımların sıkılaştırılması gibi önlemler alınmadığına işaret eden Fajon, "Batı Şeria'da şiddet artıyor. Bu konuda ortak bir Avrupa çözümü bulunmuyor." diyerek bu konudaki üzüntüsünü iletti.

"TÜM DİPLOMATİK KANALLARIN KULLANILACAK"

Fajon, Filistin'deki sivilleri korumak için tüm diplomatik kanalların kullanılacağını ve bunun tüm devletlerin ahlaki ve yasal sorumluluğu olduğuna işaret ederek, "Diğer yandan Gazze'de masum sivillerin öldürülmesini durdurmak için çabalamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İsrail Slovenya Gazze
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