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Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'e saldırı! "Danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş"

Babası merhum Alparslan Türkeş’in Anıtmezar’daki kabrini ziyarete giden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş bir grubun saldırısına uğradı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan, "Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar" açıklamasını yaptı.

Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'e saldırı! "Danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş"
Mustafa Fidan

3 Mayıs programının ardından babası Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarete giden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in bir grubun saldırısına uğradı.

UZUN SÜRE KABİR ALANINDA BEKLEDİ

Aktarılan bilgilere göre, olayın ardından Ayyüce Türkeş’in uzun süre kabir alanında abluka altında kaldığı öğrenildi.

ayyüce

"150 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.

"POLİS ORADAYKEN SALDIRI OLUYOR"

Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp bakanı emniyet müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor"

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Alparslan Türkeş İYİ Parti AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR
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