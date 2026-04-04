Alparslan Türkeş vefatının 29. yılında dualarla anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş’i, vefatının 29. yıl dönümünde düzenlenen program ve yayımlanan basın bildirisiyle andı.

Bodrum Merkez Adliye Camii’nde düzenlenen Mevlit programında partililer bir araya gelerek Türkeş’in aziz hatırasını yad etti. Okunan duaların ardından gerçekleştirilen lokma hayrı ile birlik, beraberlik ve vefa duyguları pekiştirildi. Yapılan açıklamada, Alparslan Türkeş’in Türk siyaset ve fikir hayatında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, kendisinin yalnızca bir siyasi lider değil, ortaya koyduğu fikirler ve ideallerle Türk milletinin yakın tarihinde iz bırakan bir şahsiyet olduğu ifade edildi. Ayrıca Türkeş’in Türk milletinin birlik ve dirliğini esas alan anlayışı ile devletin bekasını ön planda tutan kararlı duruşunun altı çizildi. Gençliğe verdiği önemle nesiller boyu sürecek bir fikri miras bıraktığına dikkat çekildi.

"DOKUZ IŞIK DOKTRİNİ TÜRK SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİ"

Basın bildirisinde, Türkeş’in Türk siyasi hayatına kazandırdığı Dokuz Işık Doktrini’nin milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köycülük, gelişmecilik, halkçılık ile endüstricilik ve teknikçilik gibi temel prensipleri içerdiği belirtilerek, bu anlayışın Milliyetçi Hareket’in ideolojik temelini oluşturduğu kaydedildi. Alparslan Türkeş’in fikir dünyasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu Cumhuriyet değerleri ile Türk milliyetçiliğini birleştiren bir anlayışa dayandığı ifade edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız ve milli karakterini koruyarak geleceğe taşımayı temel hedef olarak benimsediği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Türkeş’in Türk milletinin birliği, devletin bekası ve milli değerlerin korunması yolunda ortaya koyduğu istikametin kendileri için rehber olmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla andık. Türk milletine adanmış bir ömrün sahibi olan Başbuğumuzun fikirleri, ülküsü ve bıraktığı izler daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da iş merkezinde yangın paniğiAntalya’da iş merkezinde yangın paniği
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildiBolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Alparslan Türkeş MHP
En Çok Okunan Haberler
"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

Galatasaray taraftarı Onuralp Çakıroğlu'nu hedef aldı! Genç oyuncuya küfreden bile var

Galatasaray taraftarı Onuralp Çakıroğlu'nu hedef aldı! Genç oyuncuya küfreden bile var

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı

En Çok Aranan Haberler

