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Altan Öymen'e veda... Siyaset dünyası Öymen için TBMM'deki törende bir araya geldi

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, siyaset dünyasında birçok isim katıldı. Öymen'in naaşının, yarın İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Altan Öymen'e veda... Siyaset dünyası Öymen için TBMM'deki törende bir araya geldi
MynetYazar

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden Öymen için Meclis Şeref Kapısı önünde tören yapıldı.

Törene Öymen'in çocukları Aslı ve Murat Öymen ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Altan Öymen e veda... Siyaset dünyası Öymen için TBMM deki törende bir araya geldi 1

Törende Altan Öymen'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Öymen'in ailesi ve CHP Genel Başkanı Özel, taziyeleri kabul etti.

Öymen cenazesi, CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek tören için TBMM'den uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel de cenaze nakil aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

Öymen'in naaşının, yarın İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Altan Öymen, sadece siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda gazetecilik alanındaki başarılarıyla da tanınıyordu. Uzun yıllar boyunca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, birçok önemli olaya tanıklık etmiş ve bunları okuyucularıyla paylaşmıştı.

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