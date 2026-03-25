Alternatif Parti'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa teslim edildi: "Türk milletine bir kapı açmak istedik"

Melih Kadir Yılmaz

Daha önce Milli Yol Partisi'nde siyaset yapan Şevket Göçmen öncülüğündeki Alternatif Parti'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Göçmen Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda gördüğümüz siyaset anlayışında gerek iç politikada gerek dış politikada siyasetin farklı yerlere evrildiğini gördük. Alternatif Parti'nin harekete geçmesi için bir çalışma yaptık. Yaklaşık 6 aydır ofisimizde gece gündüz çalışmalarımızı yaparak Türk milletine bir kapı açmak istedik" dedi.

Şevket Göçmen ve partililerden oluşan heyet, Alternatif Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Göçmen, başvuru sonrası Bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"SİYASETİN FARKLI YERLERE EVRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

Göçmen açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır vatanımıza, milletimize, bayrağımıza; Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin emsalleri olarak siyaseten hizmet ettik. Son zamanlarda gördüğümüz siyaset anlayışında gerek iç politikada gerek dış politikada siyasetin farklı yerlere evrildiğini gördük.

"TÜRK MİLLETİNE BİR KAPI AÇMAK İSTEDİK"

Alternatif Parti'nin harekete geçmesi için bir çalışma yaptık. Yaklaşık 6 aydır ofisimizde gece gündüz çalışmalarımızı yaparak Türk milletine bir kapı açmak istedik. Tüm divan kurulumuzla beraber aldığımız karar neticesinde de 25 Mart 2026 tarihinde partimizin kuruluş dilekçesini Sayın İçişleri Bakanlığı'mıza vermek üzere toplandık"

