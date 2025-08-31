HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Altın varaklı davetiye' haberine Diyanet'ten açıklama geldi! İsraf iddiasına yanıt: "Tedbirlere riayet edildi"

Diyanet İşleri Başkanlığından bugün gündeme gelen 'altın varaklı davetiye' haberlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada davetiyelerin yalnızca Hicri 1500’üncü yıl anısına kültürel bir hatıra olarak tasarlandığı belirtilirken 'israf' iddiasına da yanıt geldi.

'Altın varaklı davetiye' haberine Diyanet'ten açıklama geldi! İsraf iddiasına yanıt: "Tedbirlere riayet edildi"

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya mecralarında yer alan Mevlid-i Nebi Haftası davetiyeleriyle ilgili ‘altın varaklı’ olduğu öne sürülen haberleri yalanladı. Davetiyelerin yalnızca Hicri 1500’üncü yıl anısına kültürel bir hatıra olarak tasarlandığı, tasarruf tedbirlerine riayet edildiği belirtildi.

"BAŞKANLIĞIMIZIN DAVETİYELERİ HAKKINDA GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALAR YER ALMAKTADIR"

Başkanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Başkanlığımızın Mevlid-i Nebi Haftası’na yönelik davetiyeleri hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası, Peygamber Efendimizin (s.a.s) dünyaya teşriflerinin Hicri 1500’üncü yılı olması vesilesiyle, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve ‘Doğumunun 1500’üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed’ temasıyla kutlanacaktır. 3 Eylül 2025 - 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında devam edecek etkinlikler bu yılın önemine uygun şekilde planlanmıştır."

Altın varaklı davetiye haberine Diyanet ten açıklama geldi! İsraf iddiasına yanıt: "Tedbirlere riayet edildi" 1

"MEDYA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI HAKKINDA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Yapılan açıklamada, davetiyelerin geçmiş yıllardan farklı olarak sadece bir davetiye değil, aynı zamanda Hazreti Muhammed’in hatırasını yaşatacak bir kültürel hatıra niteliğinde hazırlandığı belirtilerek, "Davetiyeler sade bir üslupla tasarlanmış olup, ön yüzünde gül motifi, arka yüzünde program bilgileri yer almaktadır. Ayrıca birçok davetliye dijital olarak iletilmiştir. Bazı haberlerde iddia edildiği gibi altın varaklı bir basım kesinlikle söz konusu değildir. Davetiyeler, piyasadaki standart baskı teknikleriyle hazırlanmış olup, Başkanlığımız bugüne kadar hiçbir davetiyesinde altın süsleme unsurlarına yer vermemiştir. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan ve maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan söz konusu bu yalan haberlerin yer aldığı medya ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat'ta peş peşe yangınlar! Halk tedirgin olduYozgat'ta peş peşe yangınlar! Halk tedirgin oldu
Bursa'da işçi bacağını kesti! Apar topar hastaneye kaldırıldıBursa'da işçi bacağını kesti! Apar topar hastaneye kaldırıldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.559,22
4.561,39
% 1.16
23:59
Ons Altın / TL
141.660,90
142.021,77
% 1.16
23:59
Ons Altın / USD
3.446,93
3.448,57
% 0.92
23:59
Çeyrek Altın
7.294,75
7.457,87
% 1.16
23:59
Yarım Altın
14.543,91
14.915,74
% 1.16
23:59
Ziynet Altın
29.179,00
29.740,25
% 1.16
23:59
Cumhuriyet Altını
29.963,00
30.416,00
% -0.1
13:03
Anahtar Kelimeler:
Altın Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Haftası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı kayıplara karıştı

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı kayıplara karıştı

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

Barış Alper Yılmaz her an gidebilir! Sıcak gelişme...

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.