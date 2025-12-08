Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet ifadeye çağrılmıştı! 'Fenomenin cep telefonu' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet uyuşturucu soruşturmasında adliyede ifade vermişlerdi. Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti.

FENOMENİN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

ÜNLÜLERE OPERASYON YAPILMIŞTI

Operasyon kapsamında, aralarında, Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrılmıştı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi.

Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

MEDYAYA DA SIÇRADI

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu.

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun yankıları sürerken kamuoyunda ve sosyal medyada bilgi kirliliği de baş gösterdi.

BİLGİ KİRLİLİĞİ DE VAR

Özellikle Merve Ahu Sarı ve birkaç ünlü ismin daha gözaltına alınarak tutuklandığı, ünlülere yönelik ilk operasyonda Simge Sağın'ın gözaltına alındığı gibi bir takım bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.