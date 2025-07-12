Altında dolandırıcılık: Yöntemleri şaşkına çeviriyor! Böyle gelip...

İzmir’de kuyumcular son günlerde artan sahte altın girişimlerinden dolayı tedirgin. Altın fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcılar, yüksek kalite kaplama yöntemleriyle sahte altınları gerçekmiş gibi göstererek esnafı kandırıyor. Bazı kuyumcular tecrübesiyle altındaki sahteciliği fark ederken, bazıları durumu geç fark ediyor.

KUYUMCULAR DİKEN ÜSTÜNDE

İzmirli kuyumcular, dolandırıcılık vakalarının arttığını belirterek, her an sahte altınla karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor. Özellikle iş yoğunluğunun arttığı saatlerde yapılan bu girişimler, dalgınlıktan yararlanılarak saniyeler içinde gerçekleşiyor.

ALTIN TESTLERİ YETERSİZ KALDI

Sahte altını anlamanın çeşitli yöntemleri bulunsa da, bunlar her zaman işe yaramıyor. En çok başvurulan yöntemlerden biri olan “altın suyu testi” bile, dolandırıcıların geliştirdiği yeni teknikler karşısında başarısız kalabiliyor. Dolandırıcılar, sahte altınları öyle ustaca kaplıyor ki, test cihazları dahi gerçeğinden ayırt etmekte zorlanıyor.

KAMERA KAYITLARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcunun şikâyeti üzerine harekete geçti. 36 saat boyunca bölgedeki tüm güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Görüntülerde sahte altınla işlem yapan üç kişi tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

SADECE İZMİR'DE DEĞİL

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce farklı illerde de benzer yöntemlerle kuyumcuları dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda sahte altınların yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi. Soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Kaynak: Ekol TV