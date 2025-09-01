HABER

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 584 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 584 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 584 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 584 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 580 bin lira, en yüksek 4 milyon 609 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,7 artışla 4 milyon 584 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 506 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 256 milyon 932 bin 358 lira, işlem miktarı ise 273,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 256 milyon 986 bin 152,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, AG Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış 4.506.000,003.415,00
En Düşük 4.580.000,00

En Yüksek 4.609.000,00

Kapanış 4.584.000,00

Ağırlıklı Ortalama 4.593.631,28

Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.256.932.358,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 273,63

Toplam İşlem Adedi 28

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.595,73
4.596,24
% 0.76
18:23
Ons Altın / TL
142.883,78
142.904,90
% 0.74
18:38
Ons Altın / USD
3.475,73
3.475,99
% 0.82
18:38
Çeyrek Altın
7.353,17
7.514,84
% 0.76
18:23
Yarım Altın
14.660,39
15.029,69
% 0.76
18:23
Ziynet Altın
29.412,69
29.967,45
% 0.76
18:23
Cumhuriyet Altını
30.366,00
30.826,00
% 1.35
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın
