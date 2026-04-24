Altının kilogram fiyatı 6 milyon 797 bin 300 liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 878 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 797 bin 300 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı Çarşamba günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 300 milyon 168 bin 652,06 lira, işlem miktarı ise 1081,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 501 milyon 594 bin 934,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Has Gümüş Kıymetli Madenler ile Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış6.860.000,004.761,00En Düşük6.755.000,004.650,00En Yüksek6.878.000,004.712,00Kapanış6.797.300,004.712,00Ağırlıklı Ortalama6.797.325,884.677,96Toplam İşlem Hacmi (TL)7.300.168.652,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.081,96

Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır