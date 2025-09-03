HABER

Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gece saatlerinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan alzheimer hastası kadın ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Şen dün gece saat 02.30 sıralarında evinden çıktı. Bir daha evine geri dönmeyen yakınları yaşlı kadından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor 1

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri, mahalle çevresinde arama çalışması başlattı.

Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor 2

ARAMA ÇALIŞMALARINA MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEK VERİYOR

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler Şen'i görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

(İHA)

03 Eylül 2025
03 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
