Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Şen dün gece saat 02.30 sıralarında evinden çıktı. Bir daha evine geri dönmeyen yakınları yaşlı kadından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK ekipleri, mahalle çevresinde arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEK VERİYOR

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler Şen'i görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

