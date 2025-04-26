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Alzheimer hastası kadın, terastan sundurmanın üzerine düşüp öldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından bina girişindeki sundurmanın üzerine düşen alzheimer hastası Güllü Temiz (90) hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası kadın, terastan sundurmanın üzerine düşüp öldü

Olay saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz terasta bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybedip apartmanın girişindeki sundurmanın üstüne düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden indirilip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan temiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza
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