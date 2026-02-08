HABER

Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu

Kilis’te kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkez ilçesi Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları’nda ikamet eden H.Y. (62), 8 Şubat 2026 tarihinde eşi Ş.Y.’nin (67) kaybolduğunu belirterek Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na müracaatta bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından bölgede oluşturulan devriyelerce yapılan arama çalışmaları sonucunda Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ş.Y. bulunarak Tamburalı Resul Osman Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi. Şahıs, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA

Kilis
