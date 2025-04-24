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Amasya’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da akşam saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı, yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Amasya’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Mustafa Fidan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 20.20’de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Amasya
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