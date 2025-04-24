Amasya’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 20.20’de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.