HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Amasya’da 40 yıllık öğretmen doğum gününde emekli oldu

40 yıllık öğretmenlik hayatını noktalayan Osman Özkan, doğum gününde öğrencilerinin alkışları ve çiçekleri eşliğinde emekliye ayrıldı.

Amasya’da 40 yıllık öğretmen doğum gününde emekli oldu

Amasya’da 40 yıllık mesleğinden doğum gününde emekliye ayrılan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Osman Özkan (65), öğrencileri tarafından alkışlarla ve çiçeklerle uğurlandı. Bu sırada okul hoparlörlerinden de Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısı çalındı.

Amasya’da 40 yıllık öğretmen doğum gününde emekli oldu 1

Amasya Atatürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Osman Özkan, 40 yıllık mesleğine emekli olarak veda etti. Özkan için öğrencileri tarafından okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Okul koridorunda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini alkışlar ve çiçeklerle uğurlarken, duygusal anlar yaşandı. Veda anlarında okul hoparlörlerinden de Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısı çalındı. Ayrıca emekli olan Özkan’a doğum günü olması nedeniyle de pasta kesildi.

Amasya’da 40 yıllık öğretmen doğum gününde emekli oldu 2

'BENİ ŞAŞIRTTILAR'

Duygularını dile getiren Osman Özkan, “Doğrusu beni bile şaşırttılar. 40 yılı huzur içinde kapatıyorum" derken, öğrencilerinden Yakup Baran Çörtük da “Bugün Osman Hoca'mızı uğurladık. Hocamız bize sadece edebiyat dersi vermedi, hayat dersi de verdi. Kendisinin kalbi gibi yolu da açık olsun. Umarım bundan sonraki hayatı mutlu ve huzurlu geçer" ifadelerini kullandı.Öğretmen Osman Özkan, konuşmasının ardından öğrencilerin alkışlarıyla okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapıda göründü, operasyon için düğmeye basıldıKapıda göründü, operasyon için düğmeye basıldı
Batman’da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiBatman’da kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amasya emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Kulisleri hareketlendiren o dosyanın sırrı ortaya çıktı!

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.