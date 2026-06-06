Amasya’da 40 yıllık öğretmen doğum gününde emekli oldu

Amasya’da 40 yıllık mesleğinden doğum gününde emekliye ayrılan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Osman Özkan (65), öğrencileri tarafından alkışlarla ve çiçeklerle uğurlandı. Bu sırada okul hoparlörlerinden de Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısı çalındı.

Amasya Atatürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Osman Özkan, 40 yıllık mesleğine emekli olarak veda etti. Özkan için öğrencileri tarafından okulda sürpriz bir veda programı düzenlendi. Okul koridorunda bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerini alkışlar ve çiçeklerle uğurlarken, duygusal anlar yaşandı. Veda anlarında okul hoparlörlerinden de Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısı çalındı. Ayrıca emekli olan Özkan’a doğum günü olması nedeniyle de pasta kesildi.

'BENİ ŞAŞIRTTILAR'

Duygularını dile getiren Osman Özkan, “Doğrusu beni bile şaşırttılar. 40 yılı huzur içinde kapatıyorum" derken, öğrencilerinden Yakup Baran Çörtük da “Bugün Osman Hoca'mızı uğurladık. Hocamız bize sadece edebiyat dersi vermedi, hayat dersi de verdi. Kendisinin kalbi gibi yolu da açık olsun. Umarım bundan sonraki hayatı mutlu ve huzurlu geçer" ifadelerini kullandı.Öğretmen Osman Özkan, konuşmasının ardından öğrencilerin alkışlarıyla okuldan ayrıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır