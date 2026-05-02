Amasya'da binanın istinat duvarı çöktü

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı Kayışoğlu Apartmanı’nın istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Yıkılan duvar, aşağıda bulunan müstakil evin bahçesine savruldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan binadakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler ise binanın çevresinde emniyet şeridi çekip, güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

