Amasya’da ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosikletli çocuk önüne çıkan polise çarptı

Edinilen bilgiye göre, Taşova kavşağı mevkiinde uygulama yapan polislerden kaçan motosiklet sürücüsü M.D. (16), civarda yaklaşık 2 kilometre dolaştıktan sonra Eski Ziyaret Köprüsü üstünde önüne çıkan polise çarpıp geri kaçmaya çalıştı.

DUR İHTARINA UYMADI, POLİSE ÇARPTI

Yaralanan trafik polisi Muhammed Yakup Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun ilk belirlemelere göre sağ ayağında kırık oluştuğu öğrenildi. Motosikletli M.D., polisler tarafından emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA EMNİYET MÜDÜRÜ AYHAN SARAÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Hastaneye gelen Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, geçmiş olsun dileğini paylaştığı personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Personelinin ailesiyle de görüşen Saraç, 6 aylık bebeğini de kucağına alıp bir süre ilgilendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır