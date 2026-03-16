Savcı Mehmet Akif Katırcı, Muhittin Böcek duasına katılmıştı! HSK harekete geçti

Antalya’da düzenlenen bir iftar programına belediye görevlileri, mülki amirler ve Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı katıldı. Soruşturma iddianamesinde imzası bulunan Katırcı'nın tutuklu eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek için yapılan 'özgürlük' duasına eşlik ettiği görülmüştü.

İftarda Katırcı'nın soruşturmada ifadesi alınan Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol ile yan yana olduğu ortaya çıkmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekran Haber'in haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) söz konusu görüntülerin ardından Antalya Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında soruşturma başlatıldı.