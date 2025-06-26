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Amasya’da feci kaza! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğundan acı haber

Amasya’da otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Amasya’da feci kaza! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğundan acı haber
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Tuzsuz köyünde C.İ.’nin (39) kullandığ otomobil, yol üzerinde park halinde duran motosiklete çaptı. Motosiklet üzerinde bulunan Suriye uyruklu M.A.K. (12) ve A.A.H. (4) isimli çocuklar yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan 4 yaşındaki A.A.H yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
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