Amasya’da feci kaza! Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğundan acı haber

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Tuzsuz köyünde C.İ.’nin (39) kullandığ otomobil, yol üzerinde park halinde duran motosiklete çaptı. Motosiklet üzerinde bulunan Suriye uyruklu M.A.K. (12) ve A.A.H. (4) isimli çocuklar yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan 4 yaşındaki A.A.H yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)