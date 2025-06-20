HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da hastane deposunda 'yılan' paniği

Amasya'da hastanenin deposunda görülen ve paniğe neden olan 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Amasya'da hastane deposunda 'yılan' paniği

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depo bölümünde görülen yılan panik yarattı. Yılanın, hastane çalışanları tarafından depo kısmında temizlik malzemelerinin bulunduğu alanda görülmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Depoya giren ekipler, temizlik bidonlarının arasında saklanan yılanı kısa sürede yakaladı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yılan, özel ekipmanla alınarak yerleşim yerinden uzak bir bölgeye götürüldü ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı8 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı
Denize giren iki kardeşten biri hayatını kaybettiDenize giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Amasya yılan hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Önce 4.4 sonra 4.8... Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Önce 4.4 sonra 4.8... Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.