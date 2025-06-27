Amasya'da keneyle mücadele: 900 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün keneyle biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde program düzenlendi. Keklikler, burada doğaya bırakıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, doğal dengeyi korumaya ve yaban hayatını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önem taşıdığını söyledi.

Yürüttükleri çalışmayla doğada popülasyonu azalan kınalı kekliklerin uygun yaşam alanlarında yeniden çoğalmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan, "Milli Parklar tarafından Yozgat'taki üretim çiftliğinden getirdiğimiz kınalı keklikleri Amasya'ya bırakıyoruz. Otizmli kardeşlerimizle birlikte bıraktık. Sayın milletvekilimiz, kaymakamımız, vatandaşlarımızla Amasya genelinde 900 kınalı kekliği kendi coğrafyasıyla buluşturduk. İnşallah çoğalırlar, doğanın dengesini korurlar. Bunlar keneyle mücadelede çok önemli." ifadelerini kullandı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise hem keklik hem yaban keçilerinin doğaya salındığını belirterek "Bugün de güzel bir organizasyonla 900 keklik salındı, inşallah seneye daha çok olur. Bunlar doğanın dengesini korumak için çok önemli adımlar." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır