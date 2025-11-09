HABER

Amasya'da lise öğrencilerinden duygulandıran "1938" koreografisi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla lise öğrencileri "1938" koreografisi oluşturdu.

Amasya'da lise öğrencilerinden duygulandıran "1938" koreografisi

Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

"1938" ve "09.05 koreografisi oluşturan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Türk bayrağı ile okul isminin yazılı olduğu posterin de yerleştirildiği koreografi dron ile görüntülendi.

Okul idaresinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler."Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

