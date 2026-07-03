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Amasya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Minibüsteki yaralılar Halit B., Ahmet A. ve Osman A. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cafer Ak’ın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Amasya-Göynücek karayolu üzerinde seyir halinde olan Selami A.'nın kullandığı 05 AFC 867 plakalı otomobil ile İbrahim A. yönetimindeki 05 M 4515 plakalı minibüs Gözlek köyü mevkiinde çarpıştı.

Amasya’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı 1

AMASYA'DAKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Cafer Ak (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar Halit B., Ahmet A. ve Osman A. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cafer Ak’ın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaza
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