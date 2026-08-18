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Yeni kanunu hedef aldı! Turancı Dernekler Birliği İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’u protesto eden Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında, açıklamasındaki ifadeler nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Coşkun gözaltına alındı.

Yeni kanunu hedef aldı! Turancı Dernekler Birliği İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı
Devrim Karadağ

Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu’nu hedef alarak halkı yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı.

'ÇERÇEVE YASA'YI PROTESTO ETTİ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 16 Ağustos 2026 tarihinde "Turancı Dernekler Birliği" organizasyonuyla, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu" protesto etmek amacıyla açık bir toplantı düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu toplantı sırasında Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun tarafından yapılan basın açıklamasındaki söylemler yargıya taşındı.

Yeni kanunu hedef aldı! Turancı Dernekler Birliği İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı habere göre; basın açıklamasında yer alan ifadelerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçti. Başsavcılık tarafından Rabia Coşkun hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" (TCK m.217/A) suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, 17 Ağustos 2026 tarihinde şüpheli Coşkun'u yakalayarak gözaltına aldı.

Yeni kanunu hedef aldı! Turancı Dernekler Birliği İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı 2

BUGÜN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan İl Başkanı Rabia Coşkun'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin bugün Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilerek ifade vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Terörsüz Türkiye
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