Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada kamerada

Amasya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 8 kişi yaralandığı kazada çarpışma sonucu çıkan yangını, çevreden yetişen mevsimlik tarım işçileri söndürerek faciayı önledi.

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada kamerada

Edinilen bilgiye göre, Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil, geç saatlerde Yıldızköy mevkiinde karşı yönden gelen Berat K.’nin kullandığı 34 UA 7279 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E. ile diğer otomobildeki Mehmet M. ve Arif E. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar ekipleri çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Hurdaya dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çarpışma sonucu çıkan yangını, çevreden yetişen mevsimlik tarım işçileri söndürerek faciayı önledi.

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada kamerada 1

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada kamerada 2

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada kamerada 3

Anahtar Kelimeler:
Amasya
