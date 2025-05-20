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Ambulans şoförünün burnunu kıran şahıs tutuklandı

Samsun’da olaya müdahale eden ambulans şoförünü darp ederek burnunu kıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ambulans şoförünün burnunu kıran şahıs tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye müdahale için giden Sağlık Bakanlığı 112 Acil Ambulans Servisinde görevli ambulans şoförü Z.T., burada R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan ambulans şoförü Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Z.T. ile yanında bulunan amcasının oğlu O.Ş., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ambulans şoförünün burnunu kıran şahıs tutuklandı

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, ambulans şoförünün burnunu kıran R.Ş. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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