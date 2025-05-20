Ambulans şoförünün burnunu kıran şahıs tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye müdahale için giden Sağlık Bakanlığı 112 Acil Ambulans Servisinde görevli ambulans şoförü Z.T., burada R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan ambulans şoförü Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Z.T. ile yanında bulunan amcasının oğlu O.Ş., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, ambulans şoförünün burnunu kıran R.Ş. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.