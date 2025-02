AMD Radeon RX 9070 XT ve RX 9070'in özellikleri ortaya çıktı

Videocardz'ın haberine göre AMD, Radeon RX 9070 serisinin teknik özelliklerini doğruladı.

Gelecek ay piyasaya sürülecek her iki Radeon RX 9070 kartının da 357 mm²'lik bir yonga üzerinde 53,9 milyar transistör içeren aynı Navi 48 GPU ile donatıldığı belirtiliyor.

AMD RADEON RX 9070 XT ÖZELLİKLERİ

Buna göre Radeon RX 9070 XT modeli, 64 RDNA 4 CU (Compute Unit), 64 Işın Hızlandırıcı ve 128 Yapay Zeka (AI) Hızlandırıcı içeren tam konfigürasyona sahip olacak. Kart, 4096 Stream Processor ile gelecek ve 2400 MHz oyun saat hızına ve 2970 MHz’e kadar artırılmış (boost) saat hızına çıkabilecek. Tek duyarlıklı hesaplama (FP32) performansı ise 48,7 TFLOPS olarak tahmin ediliyor.

AMD RX 9070 ÖZELLİKLERİ

RX 9070 modeli ise 56 CU (Compute Unit) sahip olacak ve 56 Işın Hızlandırıcı, 112 Yapay Zeka (AI) Çekirdeği ve 3584 Stream Processor içerecek. Bu model, 2070 MHz (oyun) ve 2540 MHz (artırılmış) saat hızlarına sahip olacak.

AMD, her iki kartın da 20 Gbps hızında çalışan 16 GB GDDR6 bellek ile geleceğini doğruladı. Her iki kart da 256-bit bellek veri yolu kullanarak 640 GB/s bant genişliği sunacak. Ayrıca, AMD her iki kartta da 64 MB 3. Nesil Infinity Cache bulunduğunu doğruladı.

PCIe özelliklerine gelince, RX 9070 XT modeli kutudan çıktığı haliyle 304W TBP'ye, RX 9070 modeli ise 220W TBP'ye sahip olacak.