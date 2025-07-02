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‘Ameliyat için lazer cihazı kullanacağım’ dedi, suçüstü yakalandı! Yer Konya… O doktor tutuklandı

Konya'da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan hastası M.A.'dan, iddiaya göre ameliyatta kullanacağı lazer cihazı için 17 bin TL para istedi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

‘Ameliyat için lazer cihazı kullanacağım’ dedi, suçüstü yakalandı! Yer Konya… O doktor tutuklandı

Konya’da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan M.A.'dan ameliyatta kullanacağı lazer cihazı için 17 bin TL para istediği öne sürülen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., polis tarafından gözaltına alındı.

M.A., ağrı şikayeti üzerine 27 Haziran Cuma günü Konya Numune Hastanesi’ne muayene gitti. Muayene yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. B.U., M.A.'ya ameliyat olması gerektiğini belirtti. İddiaya göre, Dr. B.U., 30 Haziran’da yapılacak ameliyatı, özel bir hastaneden getirteceği lazer cihazıyla yapacağını ve 20 bin TL ücreti olduğunu söyledi. Hasta ve doktor, 17 bin TL'ye anlaştı.

PARAYI NAKİT İSTEDİ

M.A., dün hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından hasta yakınları, 17 bin TL'ye hastanenin veznesine yatıracaklarını belirtmeleri üzerine, iddiaya göre Dr. B.U., parayı nakit olarak kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakınları, konuyu hastaneye yönetimine bildirdi. Hastane yönetimi de polise haber verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hasta yakınları, 17 bin TL tutarındaki daha önceden seri numaraları alınmış banknotları Dr. B.U.'ya verdiği sırada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Konya’da bağırsaklarında rahatsızlığı bulunan M.A.'dan ameliyatta kullanacağı lazer cihazı için 17 bin TL para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bülent Uysal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Konya ameliyat para Lazer
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