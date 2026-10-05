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Kamyon devrildi, savrulan karpuzların çarptığı 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki 2 kişi yaralındı.

Kamyon devrildi, savrulan karpuzların çarptığı 2 kişi yaralandı

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Kahraman Gülek Mahallesi merkez girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen karpuz yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilmenin şiddetiyle kamyonun kasasında bulunan yüzlerce karpuz yola ve çevreye savruldu. Bu sırada yol kenarında bulunan 2 kişi, üzerlerine isabet eden karpuzlar nedeniyle yaralandı.

Kamyon devrildi, savrulan karpuzların çarptığı 2 kişi yaralandı 1

DEVRİLEN KAMYONDAN SAÇILAN KARPUZLAR 2 KİŞİYİ YARALADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon devrildi, savrulan karpuzların çarptığı 2 kişi yaralandı 2

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol; kamyonun çekiciyle kaldırılması ve yola saçılan karpuzların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Mersin kaza
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