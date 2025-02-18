Ameliyathanede stent pazarlığı yapmıştı! Gözaltındaki muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı: "Steril bir alandı"

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo yapılacak hasta ile muhasebecinin ameliyat masasındaki pazarlığı gündem olmuştu. Stent pazarlığı yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı ve ifadesi ortaya çıktı.

"PARA TALEP ETMEDİM"

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre kendini savunan H.Y., ifadesinde, "Önce hastanın eşiyle dışarıda konuştum ancak yabancı olduğu için anlaşamadık. Daha sonra hasta beni çağırdı ve onunla konuştum. Konuştuğum yer ameliyathane değil, steril bir alandı. Ameliyat öncesi bu konuşmayı ve bilgilendirmeyi herkese yapıyoruz, yeni bir durum değil. Para talep etmedim, video yanlış anlaşıldı" dedi.

Skandal görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Müdürlük tarafından, özel hastaneye idari para cezası uygulanarak, SGK’ya bildirimde bulunulmuştu. Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenilmişti.