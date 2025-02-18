HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ameliyathanede stent pazarlığı yapmıştı! Gözaltındaki muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı: "Steril bir alandı"

Ameliyathanede stent pazarlığı yapmıştı! Gözaltındaki muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı: "Steril bir alandı"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.02.2025 19:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan özel bir hastanede ameliyat masasındaki hastayla stent pazarlığı yapan muhasebeci H.Y., gözaltına alınmıştı. Skandala imza atan muhasebecinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Ameliyathanede stent pazarlığı yapmıştı! Gözaltındaki muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı: "Steril bir alandı"

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo yapılacak hasta ile muhasebecinin ameliyat masasındaki pazarlığı gündem olmuştu. Stent pazarlığı yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı ve ifadesi ortaya çıktı.

1200xauto

"PARA TALEP ETMEDİM"

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre kendini savunan H.Y., ifadesinde, "Önce hastanın eşiyle dışarıda konuştum ancak yabancı olduğu için anlaşamadık. Daha sonra hasta beni çağırdı ve onunla konuştum. Konuştuğum yer ameliyathane değil, steril bir alandı. Ameliyat öncesi bu konuşmayı ve bilgilendirmeyi herkese yapıyoruz, yeni bir durum değil. Para talep etmedim, video yanlış anlaşıldı" dedi.

19428867-1200xauto

Skandal görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Müdürlük tarafından, özel hastaneye idari para cezası uygulanarak, SGK’ya bildirimde bulunulmuştu. Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenilmişti.

Hava trafiğine fırtına engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı Hava trafiğine fırtına engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı
Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar varDenizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Muhasebe ameliyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan 'Trump' vurgusu! Barış için umutlar Ankara'da

Erdoğan'dan 'Trump' vurgusu! Barış için umutlar Ankara'da

Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...

Film gibi olay! Jet Ski ile yıllar sonra geri döndü...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Şampiyonluk oranları derbi öncesi güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışında bir takım açık ara favori gösterildi...

Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.