Ameliyatta midesini alıp çöpe attılar, skandalda yeni perde: Kapanan dosyalar, tutuklama kararıyla yeniden gündemde

Şafak Hastaneler Grubu’na bağlı Gaziosmanpaşa’daki bir hastanede bağırsak tıkanıklığı nedeniyle 2022'de ameliyat olmuş, ardından 'kaçağa rastlandı' denilerek bu kez midesinin tamamı ve kalın bağırsağının da 1 metresi alınmıştı.

DOKTORUN 'ÇÖPE ATTIM' YANITI ŞOKE ETTİ

Ameliyatın ardından midesini soran Ergün'e doktor, "Çöpe attım, öyle olması gerekiyordu" yanıtını vermiş; bir türlü iyileşemeyen Ergün, ilk ameliyatın ardından 14 ameliyat daha geçirmek zorunda kalmıştı.

14 AMELİYAT GEÇİRDİ, 10 KİLODAN 52 KİLOYA DÜŞTÜ

Sağlık durumu günden güne daha da kötüleşen ve 100 kilodan 52 kiloya kadar düşen Ergün, hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken; söz konusu olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ÖNCE SONUÇSUZ KALDI, SONRA TUTUKLANMAYA GEREKÇE OLDU

Hasta İlker Sıtkı Ergün, avukatı aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu kapsamlı dilekçede; aynı içerikteki iddiaları daha önce defalarca savcılık makamlarına taşıdığını, ancak bu başvuruların uzun süre etkin bir soruşturma yürütülmeden sonuçsuz kaldığını belirtti.

İDDİALARIN MERKEZİNDEKİ İSİM, BENZER BİR DOSYADAN TUTUKLU

Ergün’ün önceki dilekçelerinde yer alan; kaçak ameliyathane faaliyeti, sahte doktor ve sahte tıbbi rapor düzenlenmesi, resmî belgede sahtecilik ve örgütlü yapı iddialarının, ilerleyen süreçte açılan başka bir ceza dosyasında Cem Türker Öztürk hakkında tutuklama kararı verilmesine gerekçe teşkil eden suç tipleriyle birebir örtüştüğü vurgulandı.

Mağdur taraf, bu örtüşmenin; geçmiş başvuruların soyut iddia değil, yargısal süreçte somut karşılığı bulunan fiiller olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

KAÇAK AMELİYATHANE TESPİTİ RESMİ TUTANAKLARDA

Dilekçeye eklenen belgelere göre, 2022 yılında hastanede kaçak ameliyathane bulunduğu, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün resmî denetimi ile tutanak altına alındı. Bu tespitlerin, tutuklu dosyada yer alan bulgularla örtüştüğü belirtildi.

"İDDİA DEĞİL, SÜREKLİLİK GÖSTEREN BİR SUÇ TİPİ"

Başvuruda, Şafak Sağlık Grubu yapılanması içinde söz konusu hastanenin fiilî yöneticisi ve ortağı konumunda olduğu belirtilen Cem Türker Öztürk’ün, daha önce tutuklamaya konu edilen aynı fiillerin, bu kez yeni bir mağdurun somut delilleriyle savcılığın önüne geldiği kaydedildi.

Mağdur taraf, SEGBİS yoluyla ifade alınması, dijital materyallerin, kamera kayıtlarının, HTS ve SGK verilerinin incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Kamuoyuna yansıyan bu gelişmelerin ardından, önce sonuçsuz kalan başvurular ile sonradan verilen tutuklama kararları arasındaki zaman çizelgesinin, soruşturmanın seyri açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI GELEN ÖLÜM GÜNDEM OLMUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler bir kez daha iddiaların odağındaki Cem Türker Öztürk'e çevrilmiş oldu. Tüp mide ameliyatı olan 23 yaşındaki Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesi sonrası hazırlanan iddianamede hastane sahibi, başhekim ve

yöneticilerin de aralarında bulunduğu 7 sanık için toplam 231 yıl hapis istenmişti.

CEM TÜRKER ÖZTÜRK TUTUKLANMIŞTI

İddianamede hastanenin fiili yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Türker Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yenidoğan Çetesi davasında gündeme gelen Şafak Sağlık Grubu’na ait hastanelerde yapılan denetimlerde, grubun 17 yıl boyunca tarihi geçmiş stentler, on binlerce sahte göz operasyonu ve benzeri usulsüz yöntemlerle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan en az 200 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

180 SAĞLIK ÇALIŞANI EYLEME BAŞLAMIŞTI

Öte yandan 2021 yılında Şafak Grubu tarafından satın alınan Özel Okmeydanı Hastanesi'nde çalışan 180 sağlık emekçisini ücretsiz izne çıkarılmasıyla başlayan süreç de kamuoyunda gündem olmuştu.

Özel Okmeydanı Hastanesi önündeki nöbete destek vermek için sağlıkçılarla bir basın açıklaması yapan Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, "Bu arkamda gördüğünüz hastane 2021 yılında Şafak Grubu tarafından satın alındı. Hepinize çok tanıdık gelecek, ‘Yenidoğan Çetesi’ denen o hepimizin midesini bulandıran, kanımızı donduran o patron grubuna ait bir hastane burası. Son 8 aydır zaten arkamda bulunan sağlık emekçilerinin, doktorların doğru düzgün hakları verilmezken bir anda, 10 Kasım’da öğleden sonra onları yanına çağırdı patronun temsilcileri, dediler ki 'bu binada deprem riski varmış, hepinize ücretsiz izin. İki ay bekleyin, sonrasına bakarız.' Şu anda arkamda duran 180 işçiye patronun reva gördüğü şey bu" diye konuşmuştu.