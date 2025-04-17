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Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınmıştı! Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı geçirmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in kalp rahatsızlığı yaşamadan önceki son anları ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınmıştı! Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı geçirmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kaldırıldığı hastanede 12 saatlik bir ameliyat geçirdi. Önder, uzun süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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KALP RAHATSIZLIĞINDAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Herkes Önder'den gelecek güzel haberleri beklerken, kalp rahatsızlığından önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre Önder öğle saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan bir lokantaya gitti.

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LOKANTA ÇALIŞANLARIYLA SOHBET ETTİ, SARMA VE GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİ

Lokantada keyfi yerinde olan Önder, lokantada çalışanlar ile kısa bir sohbet etti. Önder daha sonra ise sarma ve güveç siparişi verdi. Siparişini bekleyen Önder masada otururken, cep telefonuna göz attı.

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YEMEĞİNİ YEDİKTEN SONRA EVİNE GİTTİ, BURADA RAHATSIZLANDI

Önder yemek yediği sırada hem lokantanın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Lokantadan çıkan Önder daha sonra evine gitti. Burada fenalaşan Önder ambulans istedi ve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Sırrı Süreyya Önder hastane tbmm DEM Parti
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