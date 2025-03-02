Amerika ile arası bozulunca yeni rota belli oldu! Ukrayna ile İngiltere arasında kredi anlaşması imzalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakan Keir Starmer ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki konumunu güçlendirmek için atılacak adımları, ortak koordinasyonu, savaşı adil bir barış ve güvenlik garantisiyle sonlandırma konularını ele aldıklarını belirtti.

"BÖYLE BİR STRATEJİK ORTAĞA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Ukrayna ile İngiltere arasında bir kredi anlaşması imzalandığını kaydeden Zelenskiy, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini vurgulayarak, “Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)