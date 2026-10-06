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Amerikalı kadın astsubaya taciz! Şüpheliler yakalandı

İğrenç taciz olayının adresi bu kez Adana oldu. İncirlik Üssü'ne yakın bir eğlence merkezinde Amerikalı kadın astsubayla yakınlık kurmaya çalışan iki şüpheli görevli kadını taciz etti. Şikayet üzerine yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Amerikalı kadın astsubaya taciz! Şüpheliler yakalandı
Ufuk Dağ

Adana’daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli Amerikalı astsubaya tacizde bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Amerikalı kadın astsubaya taciz! Şüpheliler yakalandı 1

İKİ ŞÜPHELİ KADIN ASTSUBAYI TACİZ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli Amerikalı Astsubay K.S., üssün civarındaki bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra 41 yaşındaki E.N. ve 47 yaşındaki Y.D. isimli şahıslar astsubay kadınla yakınlık kurmaya çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın astsubay şahısların yanından uzaklaşmaya çalıştığı sırada ise tacize uğradı. Bunun üzerine İncirlik Polis Merkezi Amirliği’ne giden Amerikalı astsubay şahıslardan şikayetçi oldu.

TACİZCİLER YAKALANDI

Polis ekipleri ise şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu 2 şahısta İncirlik Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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Astsubay Adana İncirlik Üssü taciz
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