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Anadolu Otoyolu'nda cenaze dönüşü devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda cenaze dönüşü devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

Çorum'daki yakınlarının cenaze töreninden dönenleri taşıyan Celalettin K. idaresindeki minibüs, otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyükaçma mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ters dönen minibüsten çıkarılan sürücü ile 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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