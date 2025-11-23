Anadolu Otoyolu'nda kaza! Uzun kuyruklar oluştu

Edinilen bilgiye göre, otoyolun Arifiye ilçesi Adapazarı gişeler mevkii Ankara istikametinde İ.G. idaresindeki SUV tarzı araç yüklü tır ile çarpışan S.Ç. idaresindeki nakliyat kamyoneti devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanan trafik, kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza bölgesi ve yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır