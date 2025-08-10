HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anadolu Otoyolu'nda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden C.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobilden, Sakarya-Düzce sınırı Kalayık mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma timleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında tek şeridin trafiğe kapatıldığı otoyolda ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulunduSultangazi'de kaybolan kişinin cansız bedeni barajda bulundu
Batı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildiBatı Trakya'da orman yangını nedeniyle yerleşim alanı tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya anadolu otoyolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.