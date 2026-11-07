Anadolu Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden otomobil ile otomobil çarpıştı. Bu sırada kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 4 otomobil ile tır da kazaya karıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.