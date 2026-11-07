Kütahya Domaniç’te kar yağışı: Kocayayla geçidini beyaza bürüdü

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır