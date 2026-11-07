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Kütahya Domaniç’te kar yağışı: Kocayayla geçidini beyaza bürüdü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.

Kütahya Domaniç’te kar yağışı: Kocayayla geçidini beyaza bürüdü

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Kütahya Domaniç’te kar yağışı: Kocayayla geçidini beyaza bürüdü 1

Kütahya Domaniç’te kar yağışı: Kocayayla geçidini beyaza bürüdü 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kütahya
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