Kütahya Domaniç’te kar yağışı: Kocayayla geçidini beyaza bürüdü
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü.
07.11.2026 21:45
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Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bin 500 rakımlı Kocayayla geçidini beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.
Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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