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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır makasladı. Arkadan gelen 2 kamyon tıra çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Öte yandan sürücüler, Abant Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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bolu dağı
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