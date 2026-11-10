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BAE'deki Rusya, ABD ve Ukrayna görüşmesi 4,5 saat sürdü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD-Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ilk günü 4,5 saatin ardından tamamlandı.

BAE'deki Rusya, ABD ve Ukrayna görüşmesi 4,5 saat sürdü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken, savaşın tarafları şubat ayından bu yana ilk kez yeniden müzakere masasına oturdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya gelen ABD-Rusya-Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ilk günü 4,5 saatin ardından tamamlandı.

BAE deki Rusya, ABD ve Ukrayna görüşmesi 4,5 saat sürdü 1

BAE'DE RUSYA, ABD VE UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Ukrayna heyetine başkanlık eden Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rustem Umerov, Abu Dabi'de bugün yeniden başlayan barış görüşmelerinin ilk turunun dört saatten uzun süren müzakerelerin ardından tamamlandığını söyledi. Umerov, görüşmelerin yarın devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ukraynalı yetkili, "Gündemde, çatışmaların sona erdirilmesi ve barışa yaklaşılmasıyla ilgili temel konular bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yeni bir güvenlik sistemi ile bölgesel istikrarın sağlanması gündemde

Rus medyasında yer alan haberlere göre, görüşmelerde çatışmaların sona ermesinin ardından Avrupa'da yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulması ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alınması bekleniyor. Müzakerelerde ayrıca muhtemel tehditlerin önlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi üzerinde durulacağı belirtiliyor.

BAE deki Rusya, ABD ve Ukrayna görüşmesi 4,5 saat sürdü 2

"YÜZYILLAR BOYUNCA BARIŞI GÜVENCE ALTINA ALACAK YENİ BİR ÇERÇEVE OLUŞTURABİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner görüşme öncesinde heyetlere yaptığı açıklamada, "Trump, savaşı sona erdirecek ve aynı zamanda her iki tarafı çok daha güçlü bir konumda bırakacak bir çözüm bulmaya çalışmak için ekstra çaba göstermemizi gerçekten istedi" dedi.

ABD'nin, barışı güvence altına almak amacıyla Ukrayna, Rusya ve Avrupa için yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturmak istediğini belirten Jared Kushner, "Bugünkü umut, yalnızca ülkeler arasındaki ikili meseleleri ve savaşın nasıl sona erdirileceğini değil, aynı zamanda Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında doğru güvenlik düzenlemelerinin nasıl oluşturulacağını da tartışmak. Böylece yalnızca bu savaşı sona erdirmekle kalmayıp, onlarca, hatta yüzyıllar boyunca barışı güvence altına alacak yeni bir çerçeve oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

BAE deki Rusya, ABD ve Ukrayna görüşmesi 4,5 saat sürdü 3

"RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMASININ ÇÖZÜMÜNE GEÇİLMESİ FİKRİ SON DERECE MAKUL"

Rusya Dışişleri Bakanı Seergey Lavrov ise Moskova'nın savaşın ayrıntılarına geçmeden önce Avrupa'yı kapsayan geniş bir güvenlik çerçevesi üzerinde müzakere edilmesini tercih ettiğini vurguladı. Lavrov, "Gelecekteki güvenlik mimarisine ilişkin net parametrelerin belirlenmesinden sonra Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne geçilmesi fikri son derece makul" diye konuştu.

RUSYA'DAN AVRUPALI ÜLKELERE TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü barış görüşmelerine katılmayan Avrupa temsilcilerinin kentte bulunmasını eleştirdi. Zaharova, "Avrupalıların Abu Dabi'de ne yapacağını veya oraya neden gittiklerini kimse gerçekten anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Üçlü görüşme formatının Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri dışında herhangi bir tarafın katılımına izin vermediğini belirten Zaharova, "Bunu neden yapıyorlar? Muhtemelen Kiev rejimine bir tür medya ve siyasi destek sağlamak için" diye konuştu. Rus diplomat, Avrupa ülkelerinin bu girişiminin "bir tür reklam gösterisi" olduğunu savundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna bae
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